Parkeren Notenboomplein toch weer mogelijk, gemeente ‘doet paar stapjes terug’

IJMUIDEN - De verbazing onder buurtbewoners was groot toen het braakliggende terrein aan de Zeeweg ineens was afgesloten met dranghekken en boomstammen. De gemeente laat nu weten dat ze parkeren op het veld tijdelijk zullen toestaan, vanwege de verhoogde parkeerdruk in de wijk.

"Het veld is nooit een officiële parkeerplaats geweest en is hier ook niet voor ingericht. Er ontstonden gevaarlijke situaties waardoor werd besloten om dit veld af te sluiten voor verkeer", aldus de woordvoerder van de gemeente Velsen.

Het terrein ligt tussen de Appelboomstraat en de Velserduinweg en heet officieel het Notenboomplein. Dit veld wordt al langer door omwonenden en bezoekers gebruikt als parkeerplaats. Als gevolg van onder andere het thuiswerken door corona, is de parkeerdruk in de wijk toegenomen.

"Daarom doen we nu een paar stappen terug", zo laat de gemeente weten. "We gaan in gesprek met de bewoners en het wijkplatform om de parkeerdruk te bespreken en te kijken of we samen tot een oplossing kunnen komen. Voor nu verwijderen we een paaltje zodat bewoners hun auto weer op het veld kunnen parkeren. De boomstammen blijven liggen zodat er één in- en uitrit is, om de situatie verkeersveiliger te maken."

Tijdelijke aard

Wel zegt de gemeente dat het parkeren van auto’s op het Notenboomplein van tijdelijke aard zal zijn. "We gedogen het totdat er een oplossing is voor de parkeerdruk of totdat de eigenaar van het terrein, Zorgbalans, dit stuk gaat ontwikkelen", aldus de woordvoerder.