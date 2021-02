Tweede Kamerverkiezingen 2021

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. In onze nieuwsuitzending Wij Zijn Noord-Holland lichten we vanaf maandag 1 maart dagelijks een belangrijk thema uit dat speelt in onze provincie.

Veel is anders in coronatijd, maar geldt dat ook voor het stemmen in de aankomende Tweede Kamerverkiezingen? In het programma De Stembus reist onze presentatrice Isabella Prins twee weken lang in een camper door de provincie om dat uit te zoeken. Én om te horen wat kiezers hier op het hart ligt.

Volg op deze pagina het laatste nieuws en bekijk de alle afleveringen terug.