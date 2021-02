LIVE NH Sport met MVV - Telstar en De Graafschap - Jong AZ

AMSTERDAM - Een flinke busreis voor de spelers van Telstar vandaag. De Velsenaren spelen om 18.45 uur de uitwedstrijd tegen MVV Maastricht. Ook Jong AZ speelt uit; om 21.00 uur is in Doetinchem de aftrap van het duel met De Graafschap. Beide eerste divisiewedstrijden zijn rechtstreeks op de radio te volgen bij NH Sport.

Een kleine vijfhonderd kilometer heen en terug, maar als de punten mee de bus ingaan, zal dat Telstar niet deren. Een driepunter is welkom, want in de laatste vijf duels bleef de ploeg van trainer Andries Jonker verstoken van succes.

De Graafschap - Jong AZ

De buschauffeur van AZ rijdt de beloftenploeg naar De Vijverberg in Doetinchem. Een pikant duel, want de Superboeren kregen eerder dit seizoen een flink pak slaag van de Alkmaarse talenten. Het werd in Wijdewormer 7-3. Opmerkelijk, zeker als je naar de ranglijst kijkt. De Graafschap is aan een sterke reeks bezig en jaagt op directe promotie. De laatste zeven competitiewedstrijden werden allemaal gewonnen. Jong AZ presteert wisselvallig, pakt af en toe een mooi resultaat mee en staat ietwat tegenvallend achttiende.

Om 21.00 uur wordt er afgetrapt in Doetinchem. Frank van der Meijden verzorgt het wedstrijdverslag.

NH Sport is er tot 23.00 uur vanavond. Met verder onder meer een vooruitblik op de toppers PSV - Ajax en AZ - Feyenoord en een voorbeschouwing op het eerste divisieduel FC EIndhoven - FC Volendam. Ook staan we stil bij de loting van Ajax voor de achtste finales van de Europa League. Presentatie: Rob Mooij en Stef Swagers.