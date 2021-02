Achttienjarige Tom verliefd op traditionele jol en bouwt er nu zelf een

ASSENDELFT - Tom Koopmans heeft er acht jaar op moeten wachten voordat hij zijn eigen Oostzaner jol kon bouwen. Een jongensdroom die nu in vervulling gaat. Over een paar weken is zijn jol klaar. "Toen ik tien was heb ik een oude jol van de bodem getrokken en was ik er meteen verliefd op", vertelt Tom, leerling botenbouwer, die op dat moment i n de werkschuur van botenbouwer en leermeester Willem Hos staat.

Willem Hos (73) weet alles van de traditionele werkschuiten die de Zaanstreek rijk is. Hij restaureert ze of bouwt nieuwe op basis van oude. "Er zijn er steeds minder van en in slechte staat dus we moeten opschieten", zegt hij, "en het is belangrijk dat we deze geschiedenis bewaren".

Voor hem is het ook voor eerst dat hij een nieuwe Oostzaner jol bouwt. Hiervoor kon hij een oude jol op de kop tikken die als voorbeeld dient en buiten onder een afdak staat. Tom doceert: "Je hebt twee typen van de Oostzaner jol: die van Hottentot en die van De Boer. Dit is een De Boer, die heeft een rankere lijn. Dat ik vind mooi. Maar ik heb gehoord dat die Hottentot wel stabieler vaarden".

Melkbussen

De jol werd in Oostzaan gebruikt om melkbussen mee te vervoeren. "De sloten zijn daar breder dan hier in Assendelft, waar de boeren alleen met trekschuiten werkten", vertelt Willem tussen de werkzaamheden door. Tom moet ondertussen zorgen dat alles superglad wordt. "De authentieke jollen zijn niet zo mooi glad geschuurd want dat was ook niet nodig omdat ze voor het werk waren", legt Willem uit.

Tien weken zijn Tom en Willem kwijt met het maken de jol. De gepensioneerde Willem vindt het heerlijk om het vak van traditionele botenbouwer over te brengen. "Hier doe ik het voor. Ik heb ook twintig jaar voor de klas gestaan en dat was een heerlijke tijd."

En wat gaat Tom straks met zijn jol doen? "Lekker roeien door het veld heen want er is niets mooiers dan roeien met een Oostzaner jol."