UvA en HvA willen snelle heropening: "De ziel van de universiteit is eruit"

AMSTERDAM - MBO'ers en middelbare scholieren mogen vanaf volgende week weer één dag per week naar school, maar dat geldt niet voor studenten aan het HBO en de universiteit. Hoewel het hoger onderwijs zelf zegt er klaar voor te zijn, is het kabinet dat niet, en dat doet pijn, zeggen bestuurders van de UvA en HvA.

Nu de Universiteit van Amsterdam een jaar dicht is, vindt Geert ten Dam, voorzitter van het College van Bestuur van de UvA, dat de ziel er echt uit is. "Kijk om je heen", zegt ze, "het is hier uitgestorven. En studenten en medewerkers zijn mentaal en financieel uitgeput."