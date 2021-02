'Witte Ko' leidde arbeiders op Hoogovens naar massale verzetsactie

Vanochtend werd in Velsen-Noord de Februaristaking herdacht: de enige protestactie tegen de Jodenvervolging. Onder aanvoering van oorlogsheld Jan Brasser uit Uitgeest legden op 25 februari in 1941 ook de werknemers van Hoogovens in IJmuiden het werk neer.

BNNVARA

Het is vandaag exact tachtig jaar geleden dat de Februaristaking plaatsvond. Een dag die de 98-jarige verzetsman Hugo van Langen zich nog herinnerd als de dag van gisteren. "Witheet waren de mensen op de acties van de bezetter om honderden Joodse mensen af te voeren", vertelt hij geëmotioneerd vanuit zijn achtertuin in Velserbroek. "Het was uniek, voor het eerst in Europa was er tegen de bezetter een grote protestactie. Niet alleen legden ze het werk neer, ook gingen de mensen de straten op hun stem te laten horen." Van Langen was tijdens de oorlog zelf een van de makers en verspreiders van verzetskrant De Waarheid. De leidende rol van Jan Brasser, in het verzet beter bekend onder schuilnaam Witte Ko, wordt door Van Langen uiterst moedig genoemd. "Dat wat hij deed kon hem zijn leven kosten; heel dapper", aldus Van Langen. Tekst gaat verder onder de video.

Herdenking staking in Velsen-Noord - NH Nieuws

Dit jaar wordt Jan Brasser postuum geëerd door zijn voormalig werkgever. Het plantsoen met oorlogsmonument gaat het Jan Brasserplantsoen heten. En dat is volgens historicus Jan van der Linden volledig terecht. "Brasser werkte ook in het gewapende verzet met mensen als Hannie Schaft en Jan Bonekamp. Het was een dappere man. Daarom vind ik het mooi dat hij nu ook hier de erkenning krijgt." In 1981 werd de documentaire gemaakt Als een Fascist ademt dan liegt 'ie. Bekijk hier het interview met Jan Brasser over de Februaristaking.

Jan Brasser over de Februaristaking - BNNVARA