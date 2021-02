Nieuw werkpaard van KLM op Schiphol geland: de Embraer 195-E2

SCHIPHOL - KLM heeft vandaag een nieuw type toestel toegevoegd aan de vloot. Rond 17.15 uur landde KLM Cityhopper's eerste Embraer 195-E2 op Schiphol-Oost vanuit de fabriek in Brazilië. De bestaande Embraer-vloot van KLM neemt momenteel een groot deel van de Europese routes voor zijn rekening en is daarmee het nieuwe werkpaard van de maatschappij geworden.

Net als KLM's Embraer 190's en 175's is de 195-E2 is gebouwd in de Braziliaanse stad São José dos Campos. Om Schiphol te kunnen bereiken heeft het toestel twee tussenstops gemaakt: in het noordoostelijke Recife en Tenerife. Op Schiphol-Oost wordt de E2 de komende dagen gereed gemaakt voor de eerste Cityhopper-vlucht naar Warschau.

KLM had de E2 al ruim voor de coronacrisis besteld en plannen om de levering uit te stellen of helemaal te annuleren is er niet geweest, zegt Cityhopper-directeur Warner Rootliep tegen NH Nieuws. "Aan het begin van de pandemie hebben we gezegd: wat willen we, naar voren toe? Past dit toestel in het herstelplan van KLM? Dat deed het. Met zijn schone motoren is het een ideale vervanger van de Embraer 190", aldus Rootliep.

Werkpaard

Met een aanzienlijk deel van de Boeing 737-vloot die stilstaat is de Embraer hét nieuwe werkpaard van KLM geworden. Omdat er minder vraag is naar tickets zijn de kleinere Embraers aantrekkelijker om vaker voor de Europese routes in zetten. De Braziliaanse vliegtuigen zijn zuiniger en zo voorkomt KLM dat er te veel met halflege Boeing 737's rondvliegt. In een Boeing 737-800 van KLM is plaats voor 186 passagiers. De nieuwe Embraer 195-E2 heeft 132 zitplaatsen.

Rootliep denkt niet dat de Embraers de permanente vervangers zijn voor de 737's: "Ik ga ervan uit dat over een jaar of vier, vijf we in een situatie terechtkomen waarin volop gevlogen wordt. Dan hebben we de grotere Boeings ook weer hard nodig."