Inzamelactie voor lunchroom levert duizenden euro's op

IJMUIDEN - Een inzamelactie voor een lunchroom in de haven heeft tot nu toe al meer dan 10.000 euro opgeleverd. Dat meldt mediapartner RTV Seaport .

De actie kwam aan het rollen toen de lunchroom in IJmuiden werd uitgelicht in een spotje van Forum voor Democratie. Hierin vertelde eigenaar Bart Panis dat hij door de coronacrisis een lening heeft moeten afsluiten en zijn huis heeft verkocht.

Het verhaal maakte veel los in IJmuiden, onder andere bij Vonne van der Zwet-Slotemaker. Zij wilde iets doen. "Er zijn meerdere zaken die onder de coronomaatregelen lijden, maar ik heb nog nooit zo’n verhaal gehoord dat iemand zijn huis én pensioen zal kwijtraken." Vonne hoopte Bart al te kunnen helpen met een paar honderd euro. Het resultaat van de actie heeft haar echter helemaal verrast.

"Het is echt een liefdadigheidskwestie geweest, want we kenden die dame verder helemaal niet", aldus Tom Panis, zoon van eigenaar Bart. "Dit geld gaat ons enorm helpen."

Mediapartner RTV Seaport ging langs bij de lunchroom in het havengebied