Fouten in vermelding stemlokalen op stempassen

PURMEREND - Sinds vandaag vallen de stempassen voor de Tweede Kamerverkiezingen op de mat en daar staat bij flink wat inwoners van Purmerend een fout in. Zo staat er op de stempas een bureau vermeld dat zeker niet de dichtstbijzijnde locatie is. Bij sommige inwoners zit er tien kilometer tussen.

Een inwoner van de stad schrijft op Facebook: '"Heeft iedereen zijn stemkaart al ontvangen en eens goed bekeken? Wij wonen in Overwhere-Noord en wat staat er bij 'stemlocatie bij u in de buurt' op onze stemkaarten? Karavaanstraat. Ik denk dat ze een beetje in de war zijn bij de gemeente bij het aanmaken van de stempassen."

Inwoners uit Weidevenne worden geadviseerd te stemmen in Purmer-Zuid, Purmer-Noord of verschillende locaties in Overwhere of Wheermolen. Inwoners van Overwhere en Wheermolen moeten naar Purmer-Zuid of Purmer-Noord, schrijft Regio Purmerend. Daar zit soms wel tien kilometer tussen.

Zelf kiezen waar te stemmen

De gemeente Purmerend laat weten: "Alle inwoners van Purmerend mogen stemmen in ieder stemlokaal in de stad. Op uw stempas staat het adres van een stembureau dicht bij u in de buurt. U bent niet verplicht om daar te stemmen. U hoeft dus zeker niet naar de locatie die op uw stempas vermeld staat."

Op maandag 15, dinsdag 16 maart en woensdag 17 maart kan er in Purmerend in verschillende stembureaus gestemd worden tussen 7.30 uur en 21.00 uur. Bewoners van verzorgingshuizen kunnen alleen op 17 maart naar de stembus.

Verzorgingshuizen

De bewoners van verzorgingshuizen ontvangen een stempas om te stemmen in het verzorgingshuis waar ze wonen. Het stembureau heeft daar afwijkende openingstijden en is niet toegankelijk voor andere kiezers.

Op de website van Regio Purmerend vind je een overzicht waar en wanneer je kunt stemmen.