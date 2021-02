Van New York naar Zwaagdijk: Open Hiring moet drempel tot arbeidsmarkt verlagen

ZWAAGDIJK-OOST - Verschillende West-Friese organisaties hebben de handen ineen geslagen om de drempel tot de arbeidsmarkt te verlagen. Bij Patisserie Pater en de Jumbo Monique-filialen kunnen werkzoekenden solliciteren via Open Hiring. Je zet je naam op een lijst en kunt meteen aan de slag zodra er een baan vrij is. Er zijn geen sollicitatiegesprekken of vragen over je cv. Het moet ervoor zorgen dat mensen die nu afwijzing na afwijzing ontvangen, een onvoorwaardelijke kans krijgen op een baan.

Ilona de Jong startte in januari bij Patisserie Pater via Open Hiring - HotShots Productions / NH Nieuws

Het is nu rustig in de koekfabriek van Patisserie Pater op bedrijventerrein WFO in Zwaagdijk. Het bakproces zit erop, voor even dan. De bakkerij werkt in shifts en het werk heeft z'n sporen achter gelaten: overal staan verpakte koekblikken opgesteld, klaar voor vertrek. Patisserie Pater is onderdeel van Amarant Bakkers in Avenhorn. Een overkoepelende organisatie waar zes bakkerijen onder vallen waar brood, banket en koek gemaakt wordt. Bij de koekfabriek van Patisserie Pater wordt het paradepaardje de Odekoek gebakken. En dat bakproces ligt in handen van medewerkers die zijn aangenomen via Open Hiring.

Wat is Open Hiring?

Open Hiring is een manier van solliciteren die is komen overwaaien uit Amerika. Je schrijft je in voor een baan en kunt meteen aan de slag als er een plek vrij is. Er is geen sollicitatiegesprek en de werkgever stelt geen vragen over je cv. Sterker nog, de werkgever weet niet meer dan je naam. Sollicitanten worden aangenomen op volgorde van inschrijving. Dit moet de drempel tot de arbeidsmarkt verlagen voor mensen die lange tijd aan de zijlijn staan. Lees er meer over in dit artikel.

Eén van de medewerkers die is aangenomen via Open Hiring is Ilona de Jong. Via haar schoonmoeder werd ze getipt over de baan, de volgende dag stond ze op de stoep om haar naam op de lijst te zetten. "Ik heb het als heel prettig ervaren. Dat ze ervan uitgaan dat je het gewoon wel kan. Dat je je wel moet bewijzen natuurlijk, maar ja.. Dat voelde voor mij fijn", vertelt ze. Haar zoektocht naar een baan verliep 'moeizaam'. "Dan ben ik nog niets eens op leeftijd, maar ik kreeg geen uitnodiging voor een gesprek, dat voornamelijk." Bekijk hier onze reportage over Open Hiring, het artikel gaat verder onder de video.

Bij Patisserie Pater kun je aan de slag via Open Hiring - NH Nieuws

Precies dat is de reden waarom Marjolijn Dölle van WerkSaam Westfriesland het principe van Open Hiring naar de regio wilde halen. Ze raakte geïnspireerd door de grondlegger Greyston Bakery in New York. "De kracht van Open Hiring is dat je dus niet vraagt naar achtergrond of reden: 'waarom heb je nu geen baan?' Het feit dat je zelf komt, dat je zegt 'hier ben ik, ik wil hier graag werken', is voldoende motivatie om aangenomen te worden als er een vacature is."

Waar komt Open Hiring vandaan?

De bakkerij Greyston Bakery in New York opende als eerste de deuren voor mensen uit de buurt, die op andere plekken werden afgewezen voor een baan. Het idee was om iedereen een kans te geven, ongeacht je achtergrond. Het gaat niet om diploma's, maar om motivatie. Eén van de eerste samenwerkingen van Greyston was met ijsfabrikant Ben & Jerry's.

Dölle bracht in 2019 een bezoek aan de bakkerij, niet wetende dat ze een paar maanden later dit project op tafel legde tijdens een brainstorm met onder andere de Westfriese Bedrijvengroep en woningcorporatie Intermaris. In Nederland was de organisatie Start Foundation al bezig met een Nederlandse variant van Open Hiring. Sinds januari heeft het ook voet op West-Friese bodem gezet. Bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) stonden in oktober vorig jaar bijna 7.500 West-Friezen ingeschreven als werkzoekende. "Als ik nu kijk naar de arbeidsmarkt, dan hebben we ongelooflijk veel mensen die langs de zijlijn staan", vertelt Dölle. "Dat zijn vaak mensen die al heel lang in een uitkeringssituatie zitten of die dolgraag willen werken maar vanwege gebrek aan ervaring of leeftijd nooit uitgenodigd worden. En al deze mensen krijgen nu onvoorwaardelijk een kans."

Quote 'Als er nu een vacature vrijkomt, wordt degene die bovenaan de lijst staat gebeld' Renee Pater, Patisserie Pater

Bij Patisserie Pater kunnen werkzoekenden iedere donderdagochtend langskomen, zo vertelt HR directeur Renee Pater: "Als mensen willen werken moeten ze echt fysiek de drempel over om hier naartoe te komen en hun naam op de lijst te zetten. En als er een vacature vrijkomt, wordt degene die bovenaan de lijst staat gebeld: 'Heb je nog interesse? Dan is deze baan voor jou'." Pater stelt haar nieuwe werknemers geen vragen. "Het is eigenlijk heel tegennatuurlijk, want het voelt ook alsof je geen interesse toont in de mensen. Dat je vraagt: 'Goh, waar kom je vandaan? Waarom wil je werken?' Dat is toch een stukje interesse. Maar het is echt het idee dat je niks weet en daar niet op gaat rangschikken of beoordelen."

Renee Pater (Patisserie Pater) en Marjolijn Dölle (WerkSaam Westfriesland) - NH Nieuws

In plaats van een sollicitatiegesprek is er een informatiebijeenkomst. Dat moet ervoor zorgen dat er weinig mensen uitstromen. "Dat is de reden waarom we die informatiebijeenkomst organiseren: om de mensen een beter beeld te geven van de vacature en de werkplek. Daarin kunnen zij vragen stellen en voor zichzelf beslissen of ze op de lijst willen staan." 'Goed gevoel in het team' De eerste ervaringen bij Patisserie Pater zijn positief. "Het gemeenschappelijke ding dat ze delen is dat ze allemaal graag willen werken. En een team waarin mensen allemaal graag willen werken is eigenlijk.. Ik zou niet zeggen garantie, maar wel een goed gevoel in het team", aldus Pater. En die motivatie en het principe van iedereen een kans geven is wat Marjolijn Dölle zo aansprak in New York. "Ik ben ervan overtuigd, dat als je ergens een voet tussen de deur hebt en weer werkritme opdoet, je daardoor zelfvertrouwen krijgt en je jezelf verder ontwikkelt", zegt Dölle. WerkSaam ondersteunt de bedrijven met life coaches voor de medewerkers. Meer bedrijven in West-Friesland Het plan is om meer bedrijven in de regio enthousiast te maken voor Open Hiring, vooral als het gaat om productiewerk zou het in de toekomst de norm moeten zijn, zo vindt Dölle. "Mijn droom is dat alle bedrijven met werksoorten waar je geen specifieke diploma's of vereisten voor nodig hebt, hun vacatures openstellen conform het principe van Open Hiring."

