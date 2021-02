Hilversummer na dollemansrit en crash gearresteerd met flinke som geld in zakken

HILVERSUM - Een Hilversumse automobilist (34) is gisteren gearresteerd na een dollemansrit over de snelweg A59 in het Noord-Brabantse Terheijden. De man reed veel te hard, haalde gevaarlijke capriolen uit en crashte uiteindelijk. Bij zijn aanhouding vond de politie een flinke som contant geld.

De automobilist viel op vanwege zijn rijgedrag en crashte uiteindelijk. Na de klap sloeg de man op de vlucht. Een politiehelikopter kon hem snel opsporen.

Agenten vonden de automobilist in de bosjes. Hij was gewond en stonk bovenal erg naar alcohol. De man werd aangehouden en voor medische zorg naar ambulancepersoneel gebracht. Die zorg weigerde hij.

Flinke som geld

Toen de politie de man fouilleerde, vonden de agenten een flinke som aan contant geld in zijn zakken. Het bleek te gaan om enkele duizenden auto's.

Het geld is door de politie in beslag genomen. De Hilversummer heeft een proces-verbaal gekregen van de politie voor zijn gedrag in het verkeer en het rijden onder invloed. De herkomst van het contante geld wordt door de politie onderzocht. Als blijkt dat de herkomst van het geld rechtmatig is, krijgt de man het terug.