Jong AZ-verdediger Tijs Velthuis heeft een seizoen met ups en downs

WIJDEWORMER - Voor Jong AZ is de week teleurstellend begonnen. Afgelopen maandag verloor de ploeg van Michel Vonk met 0-3 van Go Ahead Eagles. Die nederlaag was niet nodig, vindt verdediger Tijs Velthuis.

"Het was echt zonde", zegt Velthuis. "Ik denk dat we niet heel veel kansen weg hebben gegeven, maar in de tweede helft lieten we het liggen. Het lukte ons niet om te scoren en de intensiteit ging ook naar beneden. Het was niet wat we ervan hadden verwacht."

Net als het spel van Jong AZ, verloopt ook het seizoen van Velthuis met ups en downs. Nu speelt hij zijn wedstrijden voor Jong AZ, maar niet heel lang geleden maakte hij nog zijn debuut voor het eerste. "Het is een wisselvallig seizoen. Ik kwam bij het eerste op de bank en mocht al vrij snel mijn debuut maken. Ik raakte daarna even geblesseerd, was ook nog een wedstrijd geschorst. Nu voel ik mij weer fit en kijk ik uit naar de komende periode."