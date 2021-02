Terugkijken: Herdenking 80 jaar na Februaristaking

AMSTERDAM - Vandaag is het precies 80 jaar geleden dat de Februaristaking plaatsvond. Tienduizenden Amsterdammers legden het werk neer om samen te protesteren tegen de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog.

De Februaristaking van 1941 heeft nationaal én internationaal grote indruk gemaakt. Het was de enige algemene politieke staking in Europa tegen de anti-Joodse maatregelen van de nazi’s in bezet gebied.

Vele tienduizenden burgers legden het werk neer en kwamen op voor de vervolgde Joodse bevolking. De staking in Amsterdam kreeg direct gevolg in andere plaatsen. Ook in de Zaanstreek, Kennemerland, Utrecht, Hilversum en Weesp werd gestaakt.

Lustrumjaar herdenking

Het lustrumjaar van de herdenking zal als gevolg van de coronamaatregelen niet zoals gewoonlijk kunnen worden gevierd. De herdenking is dit jaar zonder publiek, zonder defilé en met een beperkt gezelschap. Het Verzetsmuseum en het Stadsarchief Amsterdam tonen online tentoonstellingen over de Februaristaking.

