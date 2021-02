Albert Gudmundsson: "Ik speelde toen tegen Jordy Clasie"

WIJDEWORMER - Na een kwakkelend begin onder de nieuwe hoofdtrainer Pascal Jansen heeft AZ de afgelopen drie wedstrijden winnend afgesloten. Het gevoel in de aanloop naar de topper van aanstaande zondag tegen Feyenoord is dus goed.

"De laatste twee wedstrijden hebben we het goed gedaan", zegt Albert Gudmundsson, die de afgelopen weken is uitgegroeid tot vaste basisspeler. "We hebben belangrijke overwinningen geboekt en de wedstrijd van zondag tegen Feyenoord is natuurlijk helemaal belangrijk."

Tijdens zijn basisdebuut maakte Gudmundsson indruk, en bekroonde dat door al vroeg in de wedstrijd te scoren. "Ik speelde een goede wedstrijd. Ik scoorde nog op aangeven van Myron Boadu. Het was een leuke wedstrijd. Ik speelde op tien tegenover Jordy Clasie (toen nog Feyenoorder, red). Ik heb hem daar nu niet meer echt over gesproken, want dan wordt hij een beetje pissed off. "