Toekomstperspectief arbeidsmarkt lastig voor jongeren binnen praktijkopleidingen

DEN HELDER - Scholieren staan in de huidige coronatijd voor een extra lastige keuze rondom het kiezen van praktijkopleidingen. Naast de richting zelf, speelt ook het arbeidsperspectief van praktijkvakken een grote rol. "Toen er vorig jaar een lockdown kwam, zag je dat het anderhalve maand een beetje stilviel. Dat trok in de zomer weer bij. Leerlingen wachten nog heel even met het maken van een keuze", aldus Aad de Wit, bestuursvoorzitter van het ROC Kop van Noord-Holland.

Adobe Stock

Dat praktijkopleidingen inspelen op de coronaperiode mag duidelijk zijn. Zo wordt er gezocht naar oplossingen om huidige studenten in praktijkvakken te begeleiden. Daarnaast wordt ook aan toekomstige leerlingen, die een praktijkkeuze moeten gaan maken, gedacht. "Wij hebben natuurlijk veel online-activiteiten. We bieden leerlingen de mogelijkheid om een dag op school mee te lopen, dan kunnen ze lessen bijwonen en de omgeving meemaken. Je wilt weten waar je terechtkomt en kunt niet vanaf een schermpje je keuze maken", aldus Aad de Wit. Voorlichting in foodtruck Dianne Hekman, woordvoerder van het Clusius College, spreekt het belang uit over het persoonlijk informeren voor toekomstige leerlingen. "Je gaat op zoek naar andere manieren om mensen kennis te laten maken met voorlichtingsmogelijkheden. Dat studenten een soort van fysieke voorlichting krijgen." Deze 'fysieke voorlichting' krijgt op het Clusius een bijzondere invulling: een foodtruck die langs vijftien scholen in de regio rijdt. "Binnen de regio is enorm veel werk in de richting van voedingsopleidingen en deze zijn nog vrij onbekend. Vaak hebben jongeren geen goed beeld bij de voedingsindustrie. De foodtruck is een initiatief vanuit de voedingsopleidingen en daar sluiten andere opleidingen zich nu ook bij aan." "Het ene jaar is de ene keuze aantrekkelijker dan het andere jaar, dit jaar was de techniek aantrekkelijker. Geen coronagerelateerde gekkigheid op keuzegebied", laat Hans van Beekum, directeur van Mavo aan Zee, weten. Zo kiezen ze volgens Van Beekum deels voor een stukje passie, maar grotendeels met 'een stukje gezond verstand'. "Kinderen maken een keuze op basis van voorlichting en informatie die er nu is: ze maken een keuze op het hier en nu. Het is een leven lang leren."

Quote "We zien dat er steeds meer gekeken wordt naar arbeidsperspectief, zo blijft dierverzorging enorm populair" Dianne Hekman, Clusius College

Dianne Hekman benadrukt dat er in deze tijd ook een beroep wordt gedaan op de keuze mbo, omdat er voor jongeren een grotere kans bestaat dat ze naar school mogen. Op mbo-opleidingen mogen namelijk praktijklessen worden gevolgd. Ook kan er volgens Hekman niet zozeer worden gesproken van een verschuiving binnen praktijkopleidingen. "Wel is er veel interesse in de technische hoek. We zien dat er steeds meer gekeken wordt naar arbeidsperspectief, zo blijft dierverzorging enorm populair." "Wat wij zien, is dat wij als onderwijs een zekerheidsfactor zijn en nieuwe medewerkers trekken uit de evenementen- of zakelijke branche. De zij-instromers, die het beroep altijd interessant vonden, maar geen aanleiding zagen om stappen te zetten", aldus Aad de Wit. De mensen binnen deze sectoren die door de lockdown getroffen zijn, en al bijna een jaar thuiszaten, nemen nu de stap. Ze laten zich omscholen om vervolgens les te geven in praktijkvakken die nu langzamerhand van de markt verdwijnen. Het is op z'n minst 'een opmerkelijke cirkel' die zich vormt en jongeren moet motiveren om het arbeidsperspectief op de markt te vinden. Positivisme De Wit duidt op het positivisme dat we in deze tijd niet uit het oog moeten verliezen. "Tijdens de laatste persconferentie zag je ook weer een licht positivisme ontstaan. Uiteindelijk moet iedereen toch een beroep kiezen en leren. Jongeren kiezen dan toch weer voor het mbo." Daarnaast geeft De Wit aan dat het ROC tijdens de lockdown kwetsbare jongeren heeft kunnen bedienen, praktijklessen kon geven en dat dit met verruiming van lesgeven alleen maar beter zal worden. "Er werd binnen sommige media in één ademstroom het labeltje opgelegd dat we dicht waren, maar we konden al die tijd examinering doen: al best veel in verhouding met andere sectoren."

Quote "Je ziet een shift van keuzes binnen opleidingen die voorheen ondenkbaar waren" Hans van Beekum, mavo aan zee

Dat ook praktijkvakken en instanties op zoek moeten naar alternatieven is een feit. Zo benadrukt De Wit dat niemand deze gecreëerde situatie had kunnen voorspellen en dat er volgens hem ondanks de omstandigheden geen grote verschuivingen zullen voordoen. "Voor de meeste studenten is een beroep ook een passie: je wilt de zorg in, je wilt kapper worden, je wilt de bouw in. Je kiest niet zomaar wat." Bovendien is er genoeg vrijheid om op jonge afstudeerleeftijd op zoek te gaan naar een eventueel alternatief. "Je ziet allerlei verschillende verschuivingen binnen loopbanen, mensen laten zich omscholen", voegt Van Beekum toe. "Je ziet een shift van keuzes binnen opleidingen die voorheen ondenkbaar waren."