Clasie en Martins Indi kennen elkaar al heel voetballeven

WIJDEWORMER - AZ speelt aanstaande zondag tegen Feyenoord, en dat belooft een bijzondere middag te worden voor Jordy Clasie en Bruno Martins Indi. Beiden spelen nu in het shirt van AZ, maar liepen ook heel wat jaren gezamenlijk in het shirt van Feyenoord rond.

Jordy Clasie en Martins Indi kennen elkaar al een voetballeven lang

"Dat is wel een aantal jaartjes geleden", antwoordt Clasie op de vraag wanneer hij en Martins Indi elkaar voor het eerst zagen. "Ik denk veertien of vijftien jaar geleden. Bruno werd toen een jaartje doorschoven richting de c'tjes. En van daaruit begonnen we samen te spelen." "We hebben samen de jeugdopleiding van Feyenoord doorlopen maar ook bij elkaar op school gezeten," vult Martins Indi aan. "Het zijn allemaal mooie herinneringen en nu zitten we hier weer bij elkaar. Ik geniet altijd als ik hem op het veld zie."

Quote "Soms heb je een klik met mensen waarbij het nadat je elkaar twee jaar niet hebt gezien toch weer meteen voelt als vroeger" az-speler jordy clasie

De twee spelers hebben door het gedeelde verleden een bijzondere band met elkaar. "We hebben altijd wel een klik gehad, ondanks dat we ook allebei veel in het buitenland hebben gespeeld en je elkaar dan niet ziet", zegt Clasie. De middenvelder vervolgt: "Maar bij het Nederlands elftal kom je elkaar dan wel weer tegen. Soms heb je een klik met mensen waarbij het nadat je elkaar twee jaar niet hebt gezien toch weer meteen voelt als vroeger. En dat is wat Bruno en ik ook hebben."

Quote "Ook buiten het veld is hij belangrijk voor de jonge jongens hier. Zijn aanwezigheid geeft een bepaalde rust naar jongens toe" az-speler martins indi

Bruno Martins Indi kwam aan het begin van het seizoen naar AZ. Daar trof hij Clasie, die al wat langer in Alkmaarse dienst voetbalt. "Hij heeft dit seizoen misschien niet zijn beste seizoen door blessures. Maar ook buiten het veld is hij belangrijk voor de jonge jongens hier. Zijn aanwezigheid geeft een bepaalde rust naar jongens toe." Zondag wacht dus hun oude club Feyenoord, een wedstrijd die niet alleen vanwege het verleden belangrijk is. "We strijden vol voor de tweede plaats. Zondag staat er een mooie pot op het programma, voor ons nog iets extra speciaal. Nu hopen dat we winnen en het PSV lastig kunnen maken in de strijd om de tweede plek."

