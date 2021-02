Verstandelijk beperkte man vrijgesproken van betrokkenheid bij dood echtgenote (40)

WINKEL - Een licht verstandelijk beperkte man (41) is door de rechtbank vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van zijn echtgenote. Het lichaam van zijn 40-jarige vrouw werd in oktober 2019 onder verdachte omstandigheden gevonden in hun huis. Aanvankelijk werd gedacht dat hij haar bewust hulpeloos had achtergelaten.

Google Streetview

Na onderzoek blijkt de man door zijn beperking niet goed in staat te zijn geweest de situatie in te schatten. Hij dacht dat de vrouw, zoals wel vaker, onder invloed was en zag er de ernst niet van in. Zowel de man als de vrouw hadden een licht verstandelijke beperking, waarvoor ze intensief werden behandeld en begeleid. Zij dronk wel vaker veel en dat was ook de dag voor haar dood het geval. Na ruim twintig halve liters bier gecombineerd met medicatie was ze in de avond van 12 oktober 2019 meerdere keren gevallen. Na de laatste val bleef ze liggen.