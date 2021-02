Burgemeester vindt actie Defend IJmuiden 'onsmakelijk', maar herdenkingscomité is 'best positief'

IJMUIDEN - Een opmerkelijk actie gisteravond van Defend IJmuiden bij het oorlogsmonument op Plein 1945 in het centrum van IJmuiden. De groepering poseert hier naast een pamflet waarin zij de coronabeperkingen vergelijken met de 'tirannie' uit de Tweede Wereldoorlog. De actie levert uiteenlopende reacties op.

Op sociale media reageren mensen verontwaardigd en noemen de actie bij het standbeeld 'respectloos.' Burgemeester Frank Dales noemt de actie zelfs 'onsmakelijk', zo laat hij weten aan NH Nieuws. Het Comité 4 en 5 mei Velsen daarentegen vindt de inhoud van de poster 'best positief.'

Paul Kuiper van het comité zegt de tekst goed te hebben bestudeerd. "En ik kan niet anders concluderen dan dat de inhoud best positief is. Mannen van Defend IJmuiden die in het zwart gekleed zijn... Dat associeer je niet zo snel met een positieve insteek, maar mijn indruk is best positief. Waar dat 'm in zit? Ze hebben de tekst op het monument vervat in een eigen gedicht en dat hebben ze eigenlijk heel mooi gedaan." tekst gaat verder onder de video

Niet alleen de locatie, ook het moment van de actie is opmerkelijk. Vandaag wordt op veel plaatsen de februaristaking herdacht. Ook voor de poort van Tata Steel even verderop in Velsen werd stil gestaan bij de staking, vandaag precies tachtig jaar geleden. De staking was een reactie op de eerste razzia's waarbij in Amsterdam honderden joden werden gedeporteerd naar concentratiekampen.

Tirannie Kuiper vervolgt: "In het pamflet wordt de huidige tijd een periode van tirannie genoemd. Het is de enige kritiek die ik heb op de tekst. Want de beperkingen door corona zijn natuurlijk niet te vergelijken met wat in de oorlog is gebeurd. Dát was tirannie. In februari 1941 werden vierhonderd jonge mannen, in de de leeftijd van de mannen die hier gister poseerden, op brute wijze afgevoerd. Maar twee van hen kwamen terug."

Burgemeester Dales: "Onsmakelijke vergelijking van Defend IJmuiden" In een reactie aan NH Nieuws laat burgemeester Frank Dales van Velsen weten: “De vergelijking die Defend IJmuiden maakt, is onsmakelijk. Het past niet bij Velsen. Het raakt me omdat het een belediging is voor de mensen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Sowieso vind ik het ongepast om een oorlogsmonument, waar we ieder jaar op 4 mei de oorlogsslachtoffers herdenken, te kiezen als locatie voor een protest. Als je enigszins fatsoen hebt, blijf je daarvan af om je boodschap te verkondigen. Over de coronamaatregelen mag iedereen een mening hebben, en die mag je laten horen zolang je je daarbij aan de regels houdt. Maar je slaat de plank echt mis als je de situatie van nu, die we allemaal achter ons willen laten, gaat vergelijken met de oorlogsjaren. Toen viel er niets te kiezen, binnenkort kiezen we in vrijheid een nieuwe Tweede Kamer. Wie wil dat we de bestrijding van het coronavirus anders aanpakken, kan daar in maart via zijn stem invloed op uitoefenen.” De politie heeft het pamflet op verzoek van de gemeente weg gehaald.