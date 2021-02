AZ met Stengs in voorbereiding op kraker tegen Feyenoord

Die spanning is er ook omdat zondag een directe concurrent naar Alkmaar komt. Beide ploegen strijden namelijk voor een plek in de top drie. De Rotterdammers verkeren trouwens niet in de beste fase, woensdagavond speelden ze nog 0-0 gelijk tegen FC Groningen. "Toch heeft Feyenoord veel goede spelers net als wij. Als je dat als vertrekpunt neemt, dan kan je een hele mooie wedstrijd verwachten."

Stengs & De Wit

Calvin Stengs lijkt zondag weer terug te keren in de Alkmaarse ploeg. Afgelopen weekend in Venlo tegen VVV was hij 'ziek'. "Hij is weer herstellende en stond afgelopen dagen weer op het veld." Sowieso is Dani de Wit er zondag bij. De middenvelder maakte in Venlo vlak voor tijd zijn rentree en lijkt zondag op meer meer minuten te kunnen rekenen. "We moeten even bekijken of hij de hele wedstrijd kan spelen." Verder traint rechtsback Jonas Svensson weer volledig mee.

AZ - Feyenoord begint zondag om 16.45 uur en flitsen van dit duel hoor je op NH Radio.

Bekijk de video voor de gehele voorbeschouwing met Pascal Jansen.