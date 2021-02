Haarlem NL V Voor duizenden euro's aan gereedschap gestolen bij tuinderij: "Boos en verdrietig"

HAARLEM - Afgelopen week is er ingebroken bij Stichting Ecoring. Er is voor vele duizenden euro's aan gereedschap, materialen en zelfs een elektrische fiets ontvreemd. Dat is een fikse domper voor de organisatie die door middel van tuinieren een sociaal-maatschappelijke rol speelt in de buurt. Ook andere organisaties in de buurt zijn bestolen.

De schrik was enorm toen Raul ontdekte dat er iets mis was. Raul: "Het waren waarschijnlijk professionals. Ze wisten precies alles van waarde mee te nemen. Zelfs de elektrische bakfiets, met bak en al, is weg. Maar ook boren en zagen, ja eigenlijk onze hele hebben en houden is allemaal weg." Met de spullen verbouwen vrijwilligers en zo'n veertig jongeren groente en fruit in de 5000 vierkante meter grote tuin, 'om de cohesie in de buurt te vergroten', zegt Reinier Mataheru, bestuurslid van Ecoring. Hij zucht: "Vele vrijwilligers hebben jaren de handen bij elkaar gestoken om dit allemaal te bekostigen. We hebben er echt veel moeite in gestoken, en nu is eigenlijk al die moeite gestolen."

Ook bij de buren ingebroken Op het moment dat Reinier zijn verhaal doet, komt er een vrouw met een hond aanlopen. Eva Korswagen is eigenaresse van de naastgelegen vereniging Tennis en squash Overhout: "Is er hier ingebroken?", vraagt ze. "Ze zijn ook bij mij geweest." Ze laat een kapotgeknipt slot zien: "Ze hebben de zitgrasmaaier meegenomen. Het was wel een oudje, maar toch sta je gek te kijken."

Gert-Jan Kok van Rozemarijn Overland - Michael van der Putten

Quote "Ik heb het de kinderen niet durven vertellen" Gert-jan Kok

Snel blijkt dat ook de andere buuf, Stichting Rozemarijn, de dans niet is ontsprongen. Gert-Jan Kok, werkplaatsleider van deze stichting: "Ik ben boos en verdrietig. Ze hebben de kettingzaag en een doos met handschoenen meegenomen. Ook hebben ze een ontzettende bende achtergelaten die ik heb moeten opruimen." Stichting Rozemarijn biedt kinderen met een verstandelijk of meervoudige handicap dagbesteding en woon- en werkgelegenheid. "Twee jaar geleden hebben ze hier de koperen leidingen eruitgehaald. En nu dit weer. Ik heb het de kinderen niet durven vertellen. Dat geeft ze te veel stress en een gevoel van onveiligheid. Dat wil ik ze niet aandoen."

Wie heeft er een zeecontainer? De stichtingen laten het er niet bij zitten en het idee om diefstal in het vervolg tegen te gaan ligt al klaar. Raul: "We willen een zeecontainer aanschaffen, zodat we de spullen achter slot en grendel kunnen plaatsen. We gaan daarom een actie starten om er een te kunnen kopen. Of, als mensen misschien een zeecontainer in de tuin hebben staan ervan af willen. Dan willen wij die graag overnemen."

Raul bij de geforceerde deur - Michael van der Putten

Er is op dit moment weinig geld om de spullen opnieuw aan te schaffen. Raul zucht: "We hebben alle materialen door de jaren heen bij elkaar gekocht met voornamelijk subsidies en sponsoring. Alles in een keer opnieuw kopen, gaat ons simpelweg niet lukken." Het ziet ernaar uit dat de stichting weer van voor af aan moet beginnen. "Ja, we zijn eigenlijk vijf jaar terug in de tijd. En het was al een lastig jaar. Het is heel negatief wat er gebeurd is, maar we zullen toch positief moeten blijven focussen."