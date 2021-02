Simon en Rick zijn lijstduwers CDA voor verkiezingen: 'Jongeren meer bewust maken'

WEST-FRIESLAND - Rick Nooij uit Ursem en Simon Dijk uit Enkhuizen staan beide als lijstduwer op de kieslijst van het CDA tijdens de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Rick is raadslid bij de gemeente Koggenland en Simon is commissielid bij de gemeente Enkhuizen. Met hun naam op de lijst willen ze meer jongeren bewust maken over wat er in de politiek allemaal speelt, maar ze ook meer politiek actief maken.