Dit is waarom we corona even vergeten in een bomvol park

NOORD-HOLLAND - Duizenden mensen bezochten de afgelopen week het park, strand of bos. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht. Volgens deskundigen is dat niet zo gek. “Hoe meer mensen er in een park zijn, hoe veiliger het voelt.”

Drukte in het Vondelpark en massapsycholoog Hans van de Sande - NH Nieuws en privé archief Van de Sande

Eigenlijk een gek gezicht, overvolle parken waardoor corona voor even naar de achtergrond lijkt te zijn verdrongen. Lachende mensen met een biertje in hun hand die genieten van de zon en de muziek die uit hun zelf meegenomen speakers schalt. Volgens massapsycholoog Hans van de Sande, is dit helemaal niet zo wonderlijk. Volgens hem hebben mensen gedurende corona een hele wensenlijst opgebouwd en zodra de mogelijkheid zich voordoet, willen ze die wensen in vervulling willen laten gaan.

"Het duurt te lang" De drang om naar buiten te gaan is groot, vooral onder de jeugd. In het Vondelpark kwamen de afgelopen dagen grote groepen jongeren bijeen om te genieten van muziek, hapjes en drankjes. "Het duurt te lang. Het is klaar nu", zei de een. "We zijn eindelijk vrij. Dit is toch gewoon geweldig?", riep de ander. Lees hier meer over de bezoekers van het Vondelpark

Met elkaar zijn Mensen halen plezier uit dingen die te maken hebben met fundamentele zaken: met elkaar omgaan, met elkaar genieten van de natuur. Het zit diep", vertelt massapsycholoog Hans van de Sande, die een eigen coronablog is gestart. Mensen hebben volgens hem een jaar lang niets kunnen doen van wat ze eigenlijk zouden willen doen en hebben zo een hele wensenlijst opgebouwd. "Wanneer de omstandigheden ernaar zijn, brengen ze die wensen zo snel mogelijk in vervulling." Dat ziet ook de Texelse collega-psycholoog Lidewy Hendriks. "Mensen voelen zich door corona begrensd en hebben de drang om de vrijheid weer te voelen", vult zij aan. Daarbij realiseren veel mensen zich volgens Hendriks en Van de Sande niet dat er meer mensen zijn met dezelfde wensen en gedachten. "In deze coronacrisis ervaren veel mensen dezelfde tekorten. Het blijft niet beperkt tot één individu", legt Van de Sande uit. En als mensen dan eenmaal op het strand zijn aangekomen en geconfronteerd worden met een grote mensenmassa, dan denken ze volgens de psycholoog zoiets als: "Ik ben er nu toch al. Dus laat ik er maar het beste van maken."

Quote "Hoe meer mensen het doen, hoe meer het gevoel van 'het zal wel meevallen' overheest" Lidewy hendriks, pscholoog

Volgens Lidewy is de behoefte om naar buiten te gaan te groot. "De gemiddelde parkbezoeker denkt al snel: ik blijf lekker hier, laat de ander maar weggaan." Met grote aantallen aan mensen tot gevolg. En voor even wordt corona naar de achtergrond gedrongen. Angst om besmet te raken speelt volgens Van de Sande nauwelijks een rol. “Mensen zijn eerder bang voor dingen die aanwezig zijn. Een hele grote groep denkt bij corona: het heeft alleen gevolgen voor mensen boven de zestig. Onderbewust denken ze: zo’n vaart zal het niet lopen.” Hendriks noemt kopieergedrag en gedeelde verantwoordelijkheid als belangrijke factoren. "Mensen zijn kopieer aapjes. Als je al angst voelt, dan zie je dat tachtig andere mensen ook in datzelfde park. Onbewust denk je dan: het is waarschijnlijk best veilig. En dat is een geruststelling", legt Hendriks uit. "Hoe meer mensen het doen, hoe meer het gevoel van 'het zal wel meevallen' overheerst." Mensen die wat soepeler met de regels omgaan, zul je volgens Hendriks altijd blijven behouden. "Dat heeft heel erg met de eigen achtergrond te maken. En of je het eens bent met de regels of niet." Ook maakt het volgens haar uit of je iemand in je omgeving kent die extra kwetsbaar is. Van de Sande benadrukt dat het vooral de jonge mensen zijn die de grenzen soms opzoeken. "Zij zijn over het algemeen iets opstandiger. En denken daarnaast: als ik corona krijg, dan ben ik een paar dagen ziek, maar daarna is het wel weer over. En dat is ook zo."