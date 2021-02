Datalek bij site van Stadgenoot, 30.000 mensen gewaarschuwd

Zij stonden geregistreerd op aanbod.stadgenoot.nl, waar koopwoningen, huurwoningen en parkeerplaatsen worden aangeboden. 'Het gaat om gegevens als de naam, e-mailadres, telefoonnummer, soms het huidige adres. Het hangt er vanaf wat mensen hebben ingevuld, niet alle velden zijn verplicht', zegt een woordvoerder van van woningcorporatie tegen AT5.

Interesse

De woordvoerder benadrukt dat het alleen om gegevens gaat van mensen die zich op deze site hebben geregistreerd en dus niet om alle huurders. 'Het is een site waarop mensen hun interesse kunnen aangeven. Er zijn geen dingen geüpload als inkomens of BSN-nummers.'

De fout lag bij de externe hostingpartij, die gehackt was. Inmiddels is het datalek gedicht en is er een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens de woordvoerder heeft de hostingpartij verzekerd dat het lek inmiddels gedicht is en dat mensen zich dus weer op de site kunnen registreren.

Opletten

Alle mensen die zich hadden geregistreerd hebben een mail gehad. Hen wordt geadviseerd op te letten als ze benaderd worden door partijen die zeggen dat ze Stadgenoot zijn.