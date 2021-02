'Noordvoerders' ingezet om jongeren naar de stembus te krijgen

AMSTERDAM - De Tolhuistuin is samen met DOCK jongerenwerk en jongeren uit Amsterdam-Noord het project Noordvoerders begonnen om leeftijdsgenoten naar de stembus te krijgen. Het project bestaat uit een sociale media-campagne, een dag vol activiteiten op het stembureau bij het Tolhuis en één grote muur bij de Tolhuistuin die beplakt wordt met de verkiezingsprogramma's, inclusief QR-codes.

"We zijn dit begonnen omdat we vinden dat de jongeren meer een stem moeten krijgen in de politiek. Dat gebeurt nu nog te weinig. Kijk maar hoeveel jongeren er nu verkiesbaar zijn", zegt mede-initiatiefnemer van het project Noordvoerders, Eva van Dijk. "Stemmen lijkt allemaal veel moeilijker dan het is. Aan het einde van de dag gaat het gewoon om een kruisje zetten." Jeremy Suama is Noordvoerder en helpt met de sociale media-campagne en muziek. "Voorheen was ik helemaal niet zo van de politiek. Maar deze zomer met de Black Lives Matter demonstraties en alle coronamaatregelen sprak ik er meer over met vrienden en vond ik dat er verandering moest komen en dan moet je gewoon gaan stemmen. Dat is de eerste stap." Tekst gaat verder onder de video

Van jongere naar Noorvoerder - NH Nieuws

Toch rust het idee dat maar weinig jongeren gaan stemmen gedeeltelijk op een vooroordeel. Politicoloog bij de Universiteit van Amsterdam, Roderik Rekker ziet het allemaal niet zo somber in. "Over het algemeen valt het erg mee en gaan veel jongeren stemmen. Ook bij de verkiezingen in de Verenigde Staten vorig jaar was de opkomst van jongeren hoog."

Quote "De opkomst van jongeren tijdens de verkiezingen in 2017 was 76 procent. Dat is hoog, zelfs voor Europa" Roderik Rekker, politicoloog Universiteit van Amsterdam

Daarentegen geldt dat volgens Roderik niet voor alle jongeren. "Vooral de groep praktisch opgeleide jongeren stemt minder vaak. Tijdens de laatste verkiezingen was de opkomst van deze groep 59%. Dat is wel een probleem." Campagne Jeremy Suama maakt ondertussen een video van de muur die beplakt wordt voor het project voor de social media. "We zijn woensdag live gegaan en de reactie was al goed. Dus we gaan zeker verder." Tekst gaat door onder het bericht

Eva van Dijk vindt het project nu al een succes. "We zien nu al dat er veel mensen reageren op de sociale media-campagne. Maar de liefde van de jongeren voor Amsterdam-Noord die in de video's zit, is echt mooi om te zien. Ze gaan langs bij alle plekken die belangrijk voor ze zijn." Jeremy Suama vindt dat zijn vrienden gewoon moeten gaan stemmen. "Anders heeft de grootste partij straks een groter percentage als je het niet doet!" De muur is tot 17 maart te vinden bij de ingang van de Tolhuistuin net voorbij de pont.