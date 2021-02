Coronacrisis heeft nog jaren effect op openbaar vervoer: "Verminderen van aanbod noodzakelijk"

Dat blijkt uit een brief van de Egbert de Vries, de voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam. Hij is ook wethouder Verkeer in de stad. Hij schrijft dat het aantal reizigers in het openbaar vervoer momenteel zeventig procent lager is dan in 2019.

Gevolgen

"Duidelijk is dat onze samenleving nog lang met de gevolgen van de pandemie moet leven en dat ook de impact op het openbaar vervoer de komende jaren aan de orde is", schrijft De Vries. Hoeveel reizigers er de komende jaren bij komen is de vraag. "Thuiswerken, de mate van het mijden van de spits en herstel van het toerisme hebben invloed hierop."

Voor het openbaar vervoer in het hele land zijn verschillende scenario's gemaakt. Op dit moment zit de reizigersontwikkeling op de lijn van het meest pessimistische scenario, waarbij de reizigersopbrengsten pas over negen jaar, in 2030 dus, op het niveau van 2019 zitten.

Niet vanzelfsprekend

Volgens De Vries is de kwaliteit van de bereikbaarheid van de regio 'gezien financiële prognoses niet vanzelfsprekend'. "Verminderen van het aanbod is mogelijk en noodzakelijk, maar kan alleen op een manier die groei van ov-gebruik blijft stimuleren en faciliteren om op termijn weer de reizigersaantallen van 2019 door de regio te kunnen vervoeren. Het vraagt wel om scherpere keuzes dan tot nu toe noodzakelijk waren."

De Vries hoopt dat het Rijk de openbaar vervoer-bedrijven ook in de laatste drie maanden van het jaar een extra vergoeding geeft, maar of dat gebeurt is net als het toekomstige aantal reizigers nog niet duidelijk. "Dat kan betekenen dat de bus minder vaak in de buurt te zien zal zijn, er minder trams per uur voorbij rijden en het langer duurt voordat reizigers op hun plaats van bestemming zijn."

Versoberd

Het openbaar vervoer is al een aantal keer verder versoberd vanwege de financiële gevolgen van de coronacrisis. Zo rijden metro's minder vaak en zijn er nachtbussen geschrapt.