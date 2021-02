Waar komt het nieuwe geluid in Tata-discussie vandaan?

Werknemers van Tata Steel gaven gister het startschot voor de actie 'Trots op staal uit de IJmond.' Met de actie willen de werknemers een tegengeluid laten horen tegen de kritiek op de milieubelastende staalproductie. Bij de actie hoort een petitie die als eerst is ondertekend door Tata-directeur Hans van den Berg.

Waarom komen de werknemers van Tata nu met deze actie?

"Vanuit omwonenden is heel veel kritiek op de fabriek en de schadelijke stoffen die ze uitstoten. De werknemers willen met deze actie laten zien: 'wij zijn er ook nog. Wij maken staal en dat staal is heel belangrijk voor de regio.' De werknemers zijn het er mee eens dat Tata Steel groener en schoner moet gaan werken maar willen tegelijkertijd ook het belang van de fabriek in de regio onderstrepen. Het bedrijf zorgt voor veel banen in de regio en daar profiteren niet alleen de werknemers van. Zij vinden dat dat te weinig onder de aandacht wordt gebracht."





Is zo'n actie nu niet raar?

"De werknemers zijn natuurlijk ook vrij om hun stem te laten horen. Ik denk dat hun achterliggende gedachte is: de groep die klaagt is kleiner dan het lijkt. Volgens de werknemers bestaat er ook een grote zwijgende groep die het belang van Tata Steel onderkend. Dat willen ze laten zien. De grootste problemen doen zich voor in Wijk aan Zee. Op andere plekken vallen de klachten relatief mee."