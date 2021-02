Dierenambulance krijgt twee gloednieuwe auto's: "Met alles erop en eraan!"

ALKMAAR - De Dierenambulance Noord-Kennemerland heeft twee gloednieuwe ambulances gekregen van de Dierenbescherming. De oude wagen was minstens 11 jaar oud en had volgens de coördinator van de dienst steeds meer gebreken. Ze kan haar geluk met de vers afgeleverde wagens dan ook niet op: "Er zitten allemaal nieuwe snufjes op!"

De wagens werden vanmiddag rond 14.00 uur afgeleverd. Voor de gelegenheid hadden medewerkers ballonnen en slingers opgehangen: "Het is echt helemaal geweldig! Ze zijn net gebracht en we zijn er zo blij mee. Onze grootste wens is uitgekomen. Deze ambulance ziet er echt gelikt uit", vertelt de coördinator van de Dierenambulance.

"We rijden nu in dezelfde auto's als bijvoorbeeld in Flevoland, dus we kunnen het veel beter op elkaar afstemmen. We hebben net een proefrondje gemaakt en hij rijdt heel heel goed", verzekert ze.

De vorige ambulance werd geleased en is meteen meegenomen. "We hadden 'm al jaren en hij had 400.000 kilometer op de teller. Hoog tijd voor vervanging dus!"