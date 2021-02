Volgende vangst EncroChat-hack: jarenlange celstraf dreigt voor 'aardige' MDMA-brouwers

ALKMAAR - Vijf Noord-Hollanders hangt een jarenlange celstraf boven het hoofd voor het runnen van een drugsproductielijn in Heiloo, Akersloot en Amstelveen. Op de in juni vorig jaar opgerolde locaties vond de politie (soms levensgevaarlijke) onderdelen van een MDMA-fabriek, met grondstoffen die goed zijn voor minimaal 1,5 miljoen XTC-pillen. De verdachten gebruikten bijnamen en communiceerden via versleutelde berichten over de drugs: zo wist de politie ze dan ook op te sporen.

Op 17 juni viel een groot politieteam aan De Schrijnwerker in Heiloo een garagebox van 70 vierkante meter binnen. Daar troffen zij een deel van de MDMA-productielijn. Er was toen niemand in het pand aanwezig. De overbuurman vertelde destijds wel aan NH Nieuws over de huurders: "Ze zeiden dat ze vissers waren. Het rook er ook naar vis en we kregen ook weleens vis van ze. Ze waren aardig en leenden soms onze tractoren voor hun werk."

Dat blijkt uit de rechtszaak die gisteren en dinsdag plaatsvond. De zaak 26Oakpark is volgens het Openbaar Ministerie omvangrijk, onder meer omdat de verdachten die het drugscircuit in stand hielden, geen oog hadden voor gezondheidsrisico's, ontploffingsgevaar en het milieu.

Diezelfde dag werden ook labs opgerold in een garagebox in Akersloot en een appartement in Amstelveen. Samen bleek dit een volledige productielijn van MDMA te zijn. "De bijdrage van verdachten was met meerdere productieplaatsen een onmisbare schakel. Daarmee hebben zij het drugscircuit in stand gehouden en handelden puur uit winstbejag", aldus de officier van justitie in de rechtszaal deze week.

MDMA

De drug MDMA is een amfetamine die los in poedervorm gebruikt wordt, maar ook een belangrijk ingrediënt van XTC. De effecten van MDMA verschillen van andere amfetamines. Gebruikers ervaren vaak euforie, empathie en ontspanning.

Om MDMA te maken is een chemisch proces nodig, wat dus in deze zaak op verschillende locaties is gebeurd. Het Openbaar Ministerie zegt dat in Amstelveen de chemische stof PMK glycidezuur werd omgezet in de PMK, in Heiloo werd de PMK omgezet in MDMA-olie en in Akersloot werd de MDMA-olie omgezet in MDMA-kristallen.

Daar werd ook 87 kilo natte MDMA-kristallen gevonden en 1.355 liter vervuilde aceton. Dit is goed voor ruim 450 kg aan MDMA kristallen die mogelijk vervaardigd zijn op deze locatie.

In de badkamer in Amstelveen werden grondstoffen voor 1,4 miljoen XTC-tabletten vervaardigd. Ook is beslag gelegd op diverse notitieblokken met aantekeningen over onder meer geldverdeling, goederen, grondstoffen voor MDMA en vervoer.