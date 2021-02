Medewerkers Schiphol leggen dinsdag tien minuten het werk neer

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Volgens vakbond FNV zullen reizigers door de actie geen overlast ervaren. "Maar het mag duidelijk zijn, dat we dit de volgende keer niet meer kunnen garanderen", zegt campagneleider Joost van Doesburg.

Zoom-meeting

De actievoerders staken geheel coronaproof, garandeert FNV. Het personeel verzamelt zich niet op een centrale plek met een podium en sprekers - zoals dat voor de coronapandemie gebruikelijk was -, maar loggen in bij een Zoom-meeting. De actie zal te horen en te zien zijn tijdens een vier uur durend programma dat FNV uitzendt vanuit een glazen studio op Schiphol Plaza. Ook Schiphol-directeur Dick Benschop is gast in die uitzending en zal reageren op de actie.

De werknemers eisen van de Schiphol-directie een eerlijk loon, vaste banen en een veilige werkplek. Schiphol zegt zich al jaren in te zetten voor fatsoenlijke cao's op de luchthaven. Veruit het meeste personeel dat op Schiphol werkt, is in dienst van andere bedrijven die door de luchthaven worden ingehuurd. Bij de Schiphol Group zelf werkten zo'n 3.000 mensen, maar heeft vanwege de crisis honderden banen moeten schrappen.