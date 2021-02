Café-eigenaar schrijft lied voor alle lege kroegen in Nederland: 'We zijn er nog!'

DIEMEN - Radiopresentator Barry Brand en Angelo Stassen, eigenaar van het Grand Café Cheers in Diemen, brengen samen een nummer uit over de horeca in tijden van corona. Met het lied 'De Kroeg' willen beide ondernemers een ode brengen aan alle lege kroegen in Nederland. 'We zijn er nog', luidt de unanieme boodschap.

Om het nummer in te zingen benaderde Angelo Stassen radiopresentator Barry Brand. Hoewel Brand geen bekende zanger is, kan hij als entertainer een behoorlijke noot zingen. Daarna vroegen Stassen en Brand via Facebook kroegeigenaren in heel Nederland om voor de videoclip een foto van hun lege kroeg toe te sturen.

Als horeca-ondernemer voelt Angelo Stassen dagelijks de pijn van de coronamaatregelen. Het gemis van de gezelligheid, de warmte en het gelach in de horeca zette hij om in een lied op de melodie van Het dorp van Wim Sonneveld. "Het melancholische gevoel dat deze melodie oproept, is precies wat ik wil overbrengen. Het is een herinnering aan hoe het vroeger was", vertelt Stassen.

Met het lied willen Stassen en Brand aandacht vragen voor de droevigheid van alle lege kroegen in Nederland. "In deze tijd lijkt het bijna alsof het de gewoonste zaak van de wereld is dat gezelligheid alleen maar thuis gevonden wordt, maar dat is natuurlijk niet zo. In de kroeg wordt er ontspannen, gedronken, gegeten, gedanst, muziek gemaakt en gedeeld in de breedste zin van het woord", vertelt Stassen.

Verlangen naar vroeger

Een van de horecaondernemers die een foto instuurde was Bob Lewis van Café De Plakhoek in Amsterdamse Pijp. “Als je het lied hoort, verlang je weer naar hoe het vroeger was. We willen weer samen zijn, aan de bar lekker drinken en om elkaar heen hangen, zoals het vroeger was", vertelt Lewis in zijn uitgestorven kroeg.