Vrienden en familie nemen met grote erehaag afscheid van Gea Widurski-Vegelien

BEVERWIJK - Met een grote erehaag is vandaag afscheid genomen van Gea Widurski-Vegelien. Gea werd vermist sinds 9 februari . Het lichaam van de vermiste vrouw werd na een lange zoektocht op 20 februari gevonden in het water bij de Noordersluisweg in IJmuiden.

Familieleden van Gea deden eerder via Facebook een oproep aan vrienden en bekenden om kort voor de uitvaart aan de Heemskerkerweg een erehaag te vormen. De uitvaart zelf was in besloten kring. Met veel applaus, bloemen en een stoet aan mensen ging de wens van de familie in vervulling. Beverwijkers gaven handkusjes richting de rouwauto en legden bloemen op de motorkap. In de hele straat, waar de vlaggen halfstok waren gehesen, lieten mensen hun tranen de vrije loop.

Zoektocht

Gea werd al sinds begin februari vermist. Ze werd voor het laatst gezien toen ze de GGZ-afdeling van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk verliet om buiten een sigaretje te roken. Haar familie maakte zich ernstige zorgen, omdat de vrouw volgens hen erg verward was.

Zowel de politie als haar familie wisten niet waar ze heen kon zijn gegaan. Er werden posters met een foto van de vrouw verspreid en op sociale media werd veelvuldig gevraagd om naar haar uit te kijken. Vorig weekend zochten twintig gespecialiseerde vrijwilligers nog naar Gea in het duingebied van Heemskerk, onder meer met drones en speurhonden. De zoektocht duurde de hele dag, maar was zonder resultaat.

Op 20 februari kwam de melding binnen dat het lichaam van Gea werd gevonden in het water bij de Noordersluisweg in IJmuiden. "Graag willen wij voor nu even rust voor de familie", laat de familie van de vrouw weten op de vermissingsfacebookpagina.