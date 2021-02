Hilversum wil cultuuraanbod 'van hoge kwaliteit' en vraagt aan bewoners wat ze missen

Hilversum houdt haar cultuuraanbod tegen het licht omdat het werkt aan plannen voor de invulling van de culturele agenda voor de komende jaren.

Hilversum wil een cultuuraanbod 'van hoge kwaliteit dat veel mensen aanspreekt'. "Dat draagt namelijk bij aan een prettige leefomgeving", zegt wethouder Gerard Kuipers. "Hilversum heeft verschillende podia en locaties voor muziek, dans, cabaret, film, theater, musea en andere culturele activiteiten. Ook zijn er normaal gesproken allerlei culturele evenementen. De coronacrisis heeft grote invloed op het cultuuraanbod gehad. Veel plannen konden niet doorgaan of liepen anders. Tegelijkertijd heeft de coronacrisis ons heel duidelijk gemaakt dat er veel behoefte is aan kunst en cultuur. Denk aan het bijwonen van live concerten, filmvoorstellingen, museumbezoek, het beoefenen van amateurkunst en nog veel meer."

Hilversummers bepalen mee

Hilversum wil nu van bewoners weten wat men van het cultuuraanbod vindt en wat er beter kan. Maar ook of er wel genoeg culturele activiteiten zijn en of het allemaal wel betaalbaar is. Hilversum houdt daarom de komende tijd een enquête onder bewoners. Met de resultaten wordt gekeken naar het nieuwe cultuurbeleid. Zo bepalen Hilversummers onder meer aan welke culturele projecten geld wordt uitgegeven en welke subsidies er worden verstrekt.

Het nieuwe cultuurbeleid moet voor de zomer klaar zijn. Vaststaat al wel dat Hilversum wil werken aan de terugkeer van een theaterprogramma in het dorp. Sinds de subsidie aan Theater Gooiland stopte, heeft Hilversum geen theatervoorstellingen meer.