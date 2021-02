Griekspoor laat drie matchpoints liggen en wordt uitgeschakeld in Montpellier

MONTPELLIER - Tennisser Tallon Griekspoor heeft het donderdagmiddag nagelaten om de kwartinales te bereiken van het ATP-toernooi van Montpellier. De Haarlemmer liet in de tweede ronde tegen de als zesde geplaatste Fransman Ugo Humbert, drie matchpoints liggen en verloor uiteindelijk in drie set (7-6, 6-7, 6-7).

Op het hardcourt in de Zuid-Franse stad keek Griekspoor in de eerste set tegen een 5-3 achterstand aan. De 24-jarige tennisser kwam echter knap terug in de set en won uiteindelijk de tiebreak met 7-4.

In de tweede set kreeg Griekspoor, de nummer 160 van de wereld, drie matchpoints bij een stand van 5-3. Humbert werkte de matchpoints weg, brak de Nederlander terug en won uiteindelijk de tweede set in de tiebreak. In de laatste set ging de beslissende tiebreak ook naar de Fransman waardoor Griekspoor werd uitgeschakeld.

In de kwartfinale neemt Humbert het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Spanjaard Roberto Bautista Agut en Grégoire Barrère uit Frankrijk.