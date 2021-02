IJmuidenaar (31) verdacht van betrokkenheid rellen Museumplein

IJMUIDEN - Een 31-jarige man uit IJmuiden is gisteren voorgeleid aan de rechter-commissaris voor openlijke geweldpleging en het negeren van een politiebevel tijdens de demonstratie op het Museumplein op 17 januari. Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam aan NH Nieuws weten.

De woordvoerder van het OM laat weten dat de rechter-commissaris heeft besloten dat de IJmuidenaar op 4 maart aanstaande voor de snelrechter moet verschijnen. Hij mag de zaak in vrijheid afwachten.

Op de vraag of er al meerdere IJmonders worden voorgeleid in verband met de rellen, kon de woordvoerder geen antwoord geven. "In theorie zou het kunnen zijn dat er nog meerdere verdachten uit de IJmond al zijn voorgeleid of zullen worden voorgeleid. We zijn nog volop bezig met het onderzoek."

Onderzoek Defend IJmuiden

Of er een link is tussen de 31-jarige IJmuidenaar en Defend IJmuiden, daarover kon het OM niets zeggen. Eind januari liet een woordvoerder van de Amsterdamse politie aan NH Nieuws weten dat zij onderzoek deden naar de gedragingen van Defend IJmuiden tijdens de uit de hand gelopen coronademonstratie op het Museumplein. De groep had zich volgens de woordvoerder 'behoorlijk misdragen'.