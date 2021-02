Wim laat de Blauwe Tram na zestig jaar uit zijn as herrijzen: "Een droom komt uit"

"Haarlemser dan dit krijg je het niet", aldus Beukenkamp. "De Blauw Tram is ontworpen in Haarlem en heeft er altijd rondgereden." Bij een las- en constructiebedrijf in het West-Friese dorp Winkel wordt zijn 'Nieuwe Blauwe Tram' als een bouwpakket in elkaar gezet. Over een paar weken wordt het stalen gevaarte overgebracht naar de Haarlemse Waarderpolder, waar de 'finishing touch' plaats zal vinden.

Beukenkamp is railinspecteur en weet alles over de historie van de Nederlandse treinen en trams. Toen hij nog een tiener was, hoorde hij voor het eerst over het ontwerp en de bouw van de Blauwe Tram. De Haarlemse rijtuigenfabriek Beijnes was daar verantwoordelijk voor. "Het ontwerp was heel uniek. Tot dan toe werden de trams zwaar 'geklonken', met klinknagels in elkaar gezet. Of ze hadden wel een stalen frame, maar dan was de koets weer van hout. Dit werden de eerste volledig stalen spoorvoertuigen, volledig in elkaar gelast. Het was een kentering in de wagonbouwtechniek." Het ontwerp van de Blauwe Tram diende later als basis voor de bouw van vele andere trams.

Bedacht in het ziekenhuis

In de jaren zestig belandde de tram op de schroothoop. Beukenkamp liep altijd al met het idee rond om hem ooit te laten herbouwen, en dat kwam zes jaar geleden in een stroomversnelling. "Ik was toen ernstig ziek en kon niets anders dan 'denken' in mijn ziekenhuisbed. Toen ben ik dit hele project in mijn hoofd gaan uitwerken." Met succes, want zijn plannen kregen veel steun, fondsen en particulieren wilden graag meebetalen en de zeer gedetailleerde bouwtekeningen bleken nog in de archieven van het Spoorwegmuseum te liggen. Zijn droom kon tot uitvoering worden gebracht.