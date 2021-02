Gerald Vanenburg versterkt tijdelijk technische staf Ajax

Richard Witschge, die al acht jaar techniektrainer is bij het eerste van Ajax, heeft een achillespeesblessure opgelopen en is daarom niet in staat deel te nemen aan de trainingen. Vanenburg neemt daarom tijdelijk de rol van techniektrainer over.

Jeugdtrainer Vanenburg keerde afgelopen zomer terug bij Ajax. Hij werd aangesteld als techniektrainer bij Ajax Onder 17 en Onder 18. De uit Utrecht afkomstige ex-prof speelde in totaal 209 wedstrijden (1981-1986) in het eerste elftal van Ajax. Hij scoorde daarin 72 doelpunten. In 1988 werd Vanenburg met Oranje Europees kampioen.