Dertien coronabesmettingen bij bloemen- en plantendistributiecentrum van Deen

HOORN - Bij het bloemen- en plantendistributiecentrum van Deen op bedrijventerrein Hoorn '80 zijn dertien werknemers besmet met het coronavirus. In dit distributiecentrum werken in totaal 140 mensen. De supermarktketen laat weten dat de uitbraak geen consequenties heeft voor de bevoorrading van de winkels.

De supermarktketen bevestigt dat het te maken heeft met een grote corona-uitbraak op Hoorn '80. "Er zijn inderdaad dertien collega’s bij het bloemen en planten distributiecentrum besmet met corona", laat woordvoerder Geertje Meijer weten.

In een mail die is ingezien door NH Nieuws worden de werknemers van het distributiecentrum nadrukkelijk gevraagd zich te melden als zij beschikbaar zijn om te werken. 'Eigenlijk weet ik even niet hoe we het moeten doen deze week', is te lezen in de mail, die wordt afgesloten met: 'Dit is geen noodkreet, maar een alarm.'

Maar van termen als noodkreet en alarm is volgens Meijer geen sprake: "Dat zijn woorden die niet van toepassing zijn. De bevoorrading van winkels komt niet in gevaar aangezien er 140 mensen werkzaam zijn in dit distributiecentrum. Alle collega’s zijn inmiddels extra gewezen op alle bestaande maatregelen om verdere besmetting te voorkomen. Verder wordt er extra geadviseerd om een mondmasker te dragen."