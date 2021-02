Cafébaas woest om extra belasting voor coronaterras: "Hier zakt je broek van af"

WERVERSHOOF - Boosheid bij Het Café van Wervershoof toen vanmorgen een brief over terrasbelasting op de deurmat plofte. Vanwege corona mochten ze het terras vorig jaar tijdelijk uitbouwen van de gemeente Medemblik zodat er 1,5 meter afstand gehouden kon worden. En tot hun grote verbazing krijgen ze daar nu de rekening voor gepresenteerd.

De brief viel rauw op het dak bij mede-eigenaresse Antoinet Zwan. "Ik ben er een beetje klaar mee. Dit kan je niet maken. We hebben het afgelopen jaar behoorlijk wat voor ons kiezen gehad en dan krijg je zo’n brief binnen. Ja, dan zakt je broek echt af. Het gaat mij niet eens om die rotcenten maar om het principe."

Waanzin

Rob Baltus, regiovoorzitter Noord-Holland van Koninklijke Horeca Nederland, noemt het "waanzin". "Hier valt mijn mond van open. Dit heb ik nog helemaal niet gehoord. Overal in de regio is een terrasuitbouw gratis om de horecaondernemers te steunen. Denk aan de Roode Steen in Hoorn, dat stond deze zomer vol met terrassen. Er is geen ondernemer die daarvoor betaald heeft hoor."

