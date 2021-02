Tachtig jaar na de Februaristaking: "Het was een boost voor het verzet"

ZAANDAM - Het is vandaag tachtig jaar geleden dat er massaal mensen opstonden tegen de Duitse bezetter. In 1941 protesteerden in Amsterdam de eerste mensen in Amsterdam tegen de Jodenhaat- en vervolging, maar ook in Zaandam gingen een dag later mensen massaal de straat op. Wim Nieuwenhuijse was erbij: in de kinderwagen. Zijn ouders die in het verzet zaten namen hem mee naar de Dam, waar duizenden mensen protesteerden.

Er zat na de oorlog "geen slot op de mond", zegt Nieuwenhuijse over zijn ouders. Alles werd besproken. Zo weet hij vrij nauwkeurig te vertellen wat er zich heeft afgespeeld. Als we tachtig jaar na dato op de Dam lopen zegt hij dat het terecht is dat de Februaristaking ook in Zaandam wordt herdacht. "De staking in de Zaanstreek was heftiger en groter dan in Amsterdam."

Sneeuwbaleffect

In die tijd waren er veel fabrieken in de Zaanstreek. "Mensen uit die bedrijven gingen het ene na het andere bedrijf af en riepen op om mee te gaan staken." Het oppakken van honderden Joden in Amsterdam was daarvoor de directe aanleiding. "Het werd een sneeuwbaleffect, steeds meer bedrijven deden mee." Ongeveer tweehonderd waren het er uiteindelijk en zo'n 16.000 mensen deden mee aan de staking.