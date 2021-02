Kaartverkoop inmiddels in volle gang: "Alleen nog wachten op groen licht"

De toekomst wat betreft een mogelijke versoepeling voor grote festivals deze zomer blijft vooralsnog onzeker. Desondanks gelooft UDC Events, de organisatie achter Dance Valley en Dutch Valley festival in Velsen-Zuid, in een zomer met festivals.

Hoewel de officiële 'go' nog even op zich zal laten wachten, is de organisatie vandaag alvast begonnen met de voorverkoop. Omdat veel van de plannen voor 2020 zijn doorgeschoven naar aankomende zomer, hebben ze dit keer minder voorbereidingstijd nodig en kunnen zij zodra ze groen licht krijgen snel schakelen, zo laat de organisatie weten. "We geloven oprecht dat we dit jaar al onze fans weer mogen verwelkomen in onze prachtige vallei", aldus een woordvoerder.