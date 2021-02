'Gezochte Duitse crimineel gepakt in woning'

AMSTERDAM - De Nederlandse politie heeft gisterochtend een 60-jarige Duitser aangehouden. Volgens Duitse media werd hij opgepakt in een appartement in de Amsterdamse Frederik Hendrikbuurt in West en zou het gaan om de beruchte crimineel Thomas Drach.

Duitse media staan vol over de aanhouding in Amsterdam. Drach ontvoerde in 1996 in Hamburg de miljonair Jan Philipp Reemtsma en liet hem na het betalen van omgerekend ruim 16 miljoen euro aan losgeld weer vrij. Ook zou hij volgens diverse Duitse media medeplichtig zijn aan verschillende roofovervallen.

Spectaculaire aanhouding

Journalisten van het Duitse blad Bild speuren sinds gistermiddag in Amsterdam naar sporen van Drach. Vanochtend pakte de krant uit met een verhaal over de spectaculaire aanhouding, die gisterochtend zou hebben plaatsgevonden in een appartement in de Frederik Hendrikbuurt. Een arrestatieteam blies daar gisterochtend rond 05.00 uur de deur uit de sponning van een woning.

Een omwonende heeft aan AT5 laten weten dat het om een oorverdovende knal ging. "Buurtbewoners die op de knal afkwamen, werden door de aanwezige politie verteld om terug naar hun woningen te gaan. Er werd hen verteld dat de politie het onder controle had."

De Amsterdamse politie kan niet bevestigen of de arrestatie van de gezochte Duitser inderdaad in West heeft plaatsgevonden en verwijst naar de Duitse politie. Die kan alleen bevestigen dat de aanhouding gisterochtend ergens in Nederland is gebeurd.