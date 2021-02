Daar gaan ze: Westerdijkbomen in plakken gezaagd voor metamorfose tot tafels

Eerst even terug in de tijd: de dertien Canadese populieren sierden jarenlang de Hoornse Westerdijk aan het Markermeer. Maar vanwege de veiligheid (vallende takken die huizen en auto's beschadigden) opperde de gemeente in 2019 om de bomen te kappen. Daarover ontstond veel tumult: een actiegroep startte een petitie tegen de kap , waar 2.600 handtekening onder kwamen. De wethouder stelde de kap in de winter van 2019 uit. Maar in november 2020 gingen ze toch tegen de vlakte .

Meubelmaker Martijn Neuvel laat zien hoe de bomen in worden verwerkt in de zagerij. - NH Nieuws

De bomen spelen een bijzondere rol in het leven van Cromjongh. "Niet alleen ik ben op de Westerdijk geboren, maar mijn vader is er ook geboren", vertelt de Horinees. "In hetzelfde huis. We keken uit op die bomen en als het waait kan het flink stormen op de Westerdijk. Als klein kindje vond je dat prachtig en wilde je het liefst dat er takken op een auto vielen", lacht hij.

Wie vooraan in de rij staat voor zo'n Westerdijktafel, is Coen Cromjongh (59). "Dat het bekend werd: zei ik tegen m'n vrouw: 'die wil ik gewoon hebben'", zegt hij enthousiast. "Ik wil een zo groot mogelijke tafel. Drie meter lang en lekker breed. "

Cromjongh woont inmiddels op het Oostereiland en vanuit zijn woning kijkt hij wederom uit over de Westerdijk. Zijn herinnering aan de bomen stamt vooral uit de tijd dat hij een 6-jarig jongetje was. "En mijn vader was zo trots op die bomen. Hij had het altijd over die bomen, omdat ze zo ongelooflijk groot zijn geworden."

Gekerfd in de boom

De vader van Cromjongh kerfde op een dag de lengtes van Coen Cromjongh en zijn broer en zus in één van de bomen. "Anderen doen dat tegen de deur", lacht Cromjongh. "Maar mijn vader had elke keer een soort padvindersmes waarmee hij in de boom kerfde hoe lang we waren. Dat zal nu ook ongetwijfeld in zo'n boom hebben gezeten."

Coen Cromjongh kijkt ernaar uit om aan zijn nieuwe tafel te zitten, maar moet daarvoor nog wel het nodige geduld opbrengen. De plakken moeten drogen en dat kan volgens meubelmaker Neuvel een jaar duren.