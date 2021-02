16 jaar en verkiesbaar: Christinemindel wil jongeren vertegenwoordigen in Tweede Kamer

"Ik wil de balans in de Tweede Kamer terugvinden, die is er nu absoluut niet", vindt Ten Napel. Voor het eerst lukt een jongerenpartij het om mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. "Alles wat er nu bepaald en beslist wordt, is straks voor onze rekening. En daar kunnen we zelf nu niet eens over meepraten." En dat is vooral wat jongeren willen, hun stem laten horen blijkt ook uit onderzoek, schrijft NRC.

Aansluiten bij een jongerenafdeling van een partij, zet geen zoden aan de dijk, vindt ze. "Daar ga je wel het gesprek aan met elkaar maar wat er dan gebeurd is dat er prachtige ideeën ontstaan waar vervolgens geen geld voor is, het is te moeilijk of duurt te lang. Er zijn altijd redenen waarom jongeren aan de zijlijn worden gezet want de volwassenen weten het altijd beter."