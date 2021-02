Onana praat met Ajax over contractsituatie: "Alle opties passeren de revue"

AMSTERDAM - Ajax is met doelman André Onana in gesprek over zijn contractsituatie. Volgens de Amsterdamse club is verlenging één van de opties. De huidige verbintenis van de 24-jarige doelman loopt in de zomer van 2022 af.

André Onana - Pro Shots / Stanley Gontha

De sluitpost uit Kameroen werd eerder deze maand voor een jaar geschorst vanwege het overtreden van de dopingregels. Hoewel het volgens Ajax om een menselijke fout ging, mag Onana een jaar lang niet voor Ajax spelen en trainen. Ajax-trainer Erik ten Hag meldde op de persconferentie voorafgaande aan het duel tegen Lille, dat de club in gesprek is met de doelman. "We zijn met hem aan het praten over zijn contractsituatie. In die hele constructie wordt ook een plan meegenomen hoe we verdergaan, hoe we deze periode overbruggen", aldus Ten Hag woensdag op de persconferentie.

Quote "We zullen een plan ontwikkelen hoe we de samenwerking met Onana gaan invullen" ajax-trainer Erik Ten Hag

"Natuurlijk is heel veel afhankelijk van wat het CAS gaat beslissen. Alle opties passeren de revue. We zullen een plan ontwikkelen hoe we de samenwerking gaan invullen", vervolgde Ten Hag. "Of ik al signalen heb dat hij ervoor openstaat om zijn contract te verlengen? Dat niet. We zijn met hem in gesprek en over de inhoud kan ik uiteraard niks kwijt." Het duel tussen Ajax en Lille, met als inzet een plek bij de laatste zestien van de Europa League, begint donderdag om 18.55 uur in de Johan Cruijff ArenA.