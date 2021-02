VOC-schip krijgt eindelijk nieuwe masten

AMSTERDAM - Naar verwachting wordt het VOC-schip ' De Amsterdam' volgende maand weer teruggevaren naar haar eigen plek bij het Scheepvaartmuseum. Ze ligt nu nog op de werf van Damen Shiprepair in Noord, waar een ingrijpende restauratie is uitgevoerd. Voor de restauratie van het pronkstuk is meer tijd genomen dan eerder gepland omdat het museum toch dicht was.

Dat kwam goed uit vertelt directeur Michael Huijser van Het Scheepvaartmuseum, want het schip was er slechter aan toe dan gedacht. "Het museum was toch gesloten in verband met corona dus we hebben de tijd nuttig gebruikt en de restauratie nog grondiger aangepakt dan het aanvankelijke plan was. We hebben van de nood een deugd gemaakt". Zo is er meer schilderwerk uitgevoerd en zijn drie masten compleet vernieuwd.

Vier ton

De mast die afgelopen maandag in het schip getild werd bestaat uit in elkaar gelijmde planken en weegt zo'n vier duizend kilo. In de voege zeventiende eeuw werden scheepsmasten uit één stuk boom gemaakt, maar tegenwoordig zijn bomen van een dergelijke omvang zeldzaam. De mast wordt daarom samengesteld uit kleinere stukjes hout. Het inhijsen van een mast is een precies karweitje want het ding moet door het dek precies terechtkomen in een onderdekse uitsparing.

Munten

Het is een oude traditie dat er onder de mast een aantal muntjes gelegd wordt. De munten zouden geluk brengen. Ook afgelopen maandag legde Michael Huijser, de directeur van Het Scheepvaart museum vier muntjes onder de mast. "Het zijn de munten die er dertig jaar geleden onder gelegd werden" vertelt Huijser als hij op zijn knieën naast het gat zit waar de mast zo moet landen. Het gaat om een rijksdaalder, een gulden een muntje van van vijf cent en een dubbeltje.

Passen en meten

Het was een beetje passen en meten maar na wat geschuif kwam de mast op de goede plek terecht. "Zo'n nieuwe mast is toch altijd een dingetjes", vertelt scheepstimmerman Jan Kuperus. "Je werkt ernaartoe en je zet een belangrijke stap in de opbouwfase. Als een schip weer een mast heeft wordt het weer een beetje een schip".

Deze week is de kleinste van de in totaal drie masten geplaatst. De andere twee volgen in de komende weken. Daarna wordt 'De Amsterdam' verder getuigd en overgevaren naar haar eigen plek bij Het Scheepvaartmuseum aan het Kattenburgerplein.