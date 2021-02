STAD Haarlem in actie voor verjonging van de gemeenteraad

HAARLEM - Jongeren-projectbureau STAD Haarlem wil dat de gemeenteraad verjongt om zo een betere aansluiting op jongere generaties te krijgen. De gemiddelde leeftijd in de raad is momenteel 45 jaar en moet omlaag, vindt Ray Kossen (22) van STAD. Daarom is het bureau een burgerinitiatief gestart om het onderwerp op de agenda van de raad te krijgen.

En volgens Ray is dat hard nodig: "Jongeren voelen zich niet gerepresenteerd door allemaal oude mannetjes en vrouwtjes. Maar zij beslissen wel over ons. Daarom is het noodzakelijk om meer jongeren in de gemeenteraad te krijgen. We willen dat de gemeente een quotum stelt dat 5 à 10% van de raadsleden jonger moeten zijn dan 28 jaar."

Om haar projecten te realiseren, werkt STAD - Stichting Talent And Dreams - samen met jongeren in Haarlem. Een van de projecten is Young Minds in Politics , dat als doel heeft om jongeren te laten deelnemen aan en geïnteresseerd te krijgen in de Haarlemse politiek.

Naast de generatiekloof geeft Ray nog een andere reden voor de desinteresse van jongeren in de politiek. "We weten eigenlijk niet goed hoe het werkt in de gemeentepolitiek. We hebben het echt wel geprobeerd uit te zoeken, maar het blijft onduidelijk."

Burgerinitiatief

Daarom zijn ze een burgerinitiatief gestart om 100 handtekeningen te verzamelen. Als dat lukt, is de gemeente verplicht het onderwerp in de gemeenteraad te bespreken. "Wij hopen dat we door middel van het burgerinitiatief worden uitgenodigd voor een gesprek. Daarin willen we aangeven hoe belangrijk het is om het proces duidelijk te maken voor jongeren hoe ze lid kunnen worden van een politieke partij en hoe zij zelf in de raad kunnen komen."

En met die 100 handtekeningen komt het wel goed, zegt Ray. "We hebben nu 67 handtekeningen in een dag of twee opgehaald. En we zijn ervan overtuigd dat we zeker meer dan 100 handtekeningen kunnen ophalen."