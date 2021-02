Hilversum onderzoekt toedracht ongeluk met boa waarbij scooteraar bewusteloos raakte

De jongen maakte een harde smak toen hij met zijn scooter op een betonblok reed. Door de val raakte hij buiten bewustzijn. Vanwege het ongeluk werden meerdere ambulances en zelfs een traumahelikopter opgeroepen. Toen de jongen een paar minuten later weer bij kennis was, kon de traumahelikopter worden afgemeld.

De jongen hield aan de val een gebroken rib over, zo vertelt een woordvoeder van de gemeente. Hij werd na het ongeluk naar het ziekenhuis gebracht, maar is inmiddels weer thuis.

Vlak voor het ongeluk probeerde een handhaver van de gemeente de jongen staande te houden, omdat hij tegen de regels in met zijn scooter op Groest reed. De handhaver verklaart dat de jongen op hem inreed. "Maar er doen meer verhalen de ronde. Zo hebben we ook gehoord dat de handhaver zijn fiets voor de scooter heeft geduwd. We willen duidelijk krijgen wat er precies is gebeurd. Het is een heftig ongeluk, waarbij dus ook mogelijk een handhaver van ons betrokken was. We willen antwoorden op onze vragen."

Scooteraar maakt het goed

De gemeente spreekt verder van een 'onwenselijke en vervelende situatie', voor zowel de jongen als de handhaver. De gemeente heeft contact met de ouders van de jongen. "De jongen maakt het gelukkig naar omstandigheden goed, maar is natuurlijk wel erg geschrokken."

Hilversum hoopt zo snel mogelijk meer duidelijkheid te hebben over wat er zondag precies is gebeurd. Mogelijk is er eind deze week al meer bekend.