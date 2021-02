Reeën in het nauw door drukte rond Naardermeer: "Zwemmen zelfs weg"

NAARDEN - De weg naar natuurgebieden rond 't Gooi lijkt steeds vaker te worden ingeslagen. Zo ook het Naardermeer, waar het volgens boswachter Anne Slump elke week weer drukker lijkt. "We zien dat steeds meer mensen enthousiast worden over de natuur in deze regio."

NH Nieuws - Mark Arents / Natuurmonumenten - Bianca Blonk

Over dat enthousiasme is Slump zelf ook positief. "Het is prachtig om te zien hoe mensen hier genieten van de natuur", vertelt de boswachter van Natuurmonumenten. "Tegelijkertijd zien we ook dat niet iedereen zich aan de terreinregels houdt. Mensen gaan van de paden af of lopen hier bijvoorbeeld met hun hond." Daardoor raakt de natuur rond het Naardermeer steeds meer verstoord. "We zien reeën op plekken waar we ze normaal gesproken helemaal niet zien. Laatst zelfs een hele groep reeën die in blinde paniek de weg op stormden." Het gedrag van de ongeveer 250 reeën in het gebied is exemplarisch voor een groter verhaal. "Dit is een kwetsbaar natuurgebied met ringslangen, otters, purperreigers, dat staat onder druk."

Quote "We hebben gewoon gezien dat honden achter reeën aanjagen" anne slump - boswachter naardermeer

In het gebied zelf zijn vanwege die kwetsbaarheid honden niet toegestaan. Dat is niet alleen maar vanwege directe verstoring. "In hondenpoep kan namelijk een bepaalde parasiet zitten die erg gevaarlijk is voor de grote grazers in dit gebied." Toch komen de boswachters in het gebied regelmatig honden tegen. "We hebben gewoon gezien dat honden achter reeën aanjagen en in sommige gevallen zelfs reeën bijten." Bekijk hieronder een reportage over de toenemende druk op de reeën in het gebied. Tekst loopt door onder video.

Reeën in het nauw door drukte rond Naardermeer - NH Nieuws

Zwemmende reeën Niet gek dus dat de ree op steeds gekkere plekken in het gebied opduikt, met als hoogtepunt een eiland midden op het Naardermeer. "Ze hebben dus echt de moeite genomen om het hele stuk water over te zwemmen, omdat daar nog rust was." Toch zouden de negatieve effecten van de druk volgens boswachter Anne Slump veel kleiner kunnen zijn. "Bij elk pad staat een klein opvallend geel bordje met een paar terreinregels. Als iedereen zich daar aan houdt dan kunnen we met z'n allen blijven genieten van natuur."