Na berenjacht nu massaal op zoek naar 'happy stones'

PURMEREND - Een jaar geleden gingen we tijdens de eerste lockdown massaal op berenjacht. Nu is er een ander fenomeen gaande in de straten van Volendam en Purmerend: 'happy stones'. Stenen die beschilderd zijn en in de natuur worden verstopt.

Regio Purmerend / Car

Een jaar geleden introduceerde Car Veltenaar het in Purmerend. Ze beschildert kiezels met de mooiste afbeeldingen en verstopt deze daarna op verschillende plekken in Purmerend. Zo werd de jacht naar stenen ook al in Alkmaar opgepakt en in Volendam zijn ze deze week ook begonnen met het maken en verstoppen van de geluksstenen. Hoe het werkt Wereldwijd bestaat het al een jaar of vier en het concept is simpel: je zoekt stenen in de natuur, je beschildert ze en legt ze vervolgens ergens neer, waar anderen ze kunnen vinden. De vinders nemen de steen mee naar huis als geluksstenen, of leggen deze weer op een andere plaats neer – als zwerfsteen. De stenen van Car zijn door heel Purmerend te vinden. Maar ze heeft zo haar favoriete plekjes: Het Kabouterpad in het Purmerbos, het ziekenhuis, minibiebs en stekkenkastjes en bankjes bij winkelcentra. De decoratie past ze aan aan de plek waar ze haar stenen neerlegt. "Ik hoop dat bekendheid aan dit project er voor zorgt dat men weer wandelt met een glimlach. Te vaak zie ik ouders die alleen bezig zijn met hun telefoon, terwijl de kinderen vooruit hollen. Loop eens het Kabouterpad en zoek samen naar stenen", vertelt de Purmerendse Car aan Regio Purmerend.

Happy Stones Volendam

Voor veel vinders is het niet gelijk duidelijk dat de prachtige kunstwerkjes mee naar huis genomen mogen worden. Daarom beschildert Car de achterkant van de stenen met een verwijzing naar 'Kei Tof', één van de vele Facebookgroepen die zich bezig houdt met deze bijzondere stenen. Via Kei Tof kun je laten zien welke stenen je neerlegt, maar als vinder kun je ook aangeven dat de steen gevonden is. Car: "Zo vond een tijdje terug een stelletje dat hier op vakantie was één van mijn stenen. Door de beschildering op de achterkant postten ze hun vondst op Facebook en weet ik dat ze de steen uiteindelijk in de omgeving van Heerlen weer hebben verstopt."