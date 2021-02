Waxsalon voor even 'callcenter' na coronaversoepeling: "Iedereen wil snel weer komen"

HILVERSUM - Veel kappers zullen hun agenda's voor de komende weken alweer vol hebben staan met afspraken nu hun zaken weer open mogen. Voor waxsalons is dat niet anders, zo blijkt. De Gooise waxsalons van Daphne Marek werden gisteren na de persconferentie waar de eerste versoepelingen op de coronamaatregelen werden aangekondigd heuse 'callcenters'. "Het was gekkenhuis, heel veel klanten willen heel snel weer komen", vertelt ze.

Dat Daphne's waxsalons in Hilversum en Huizen weer open mogen was ook voor haar een verrassing. "We hoorden de afgelopen dagen natuurlijk de berichten over de kappers, maar over andere contactberoepen werd heel weinig gezegd. Ik dacht nog: als de kapper open mag, waarom zouden wij het dan niet mogen", vertelt Daphne op NH Radio . "Pas vlak voor de persconferentie hoorden we dat ook wij weer open zouden mogen. Ik heb toen meteen mijn hele team gebeld en gevraagd of ze om half acht, na de persconferentie, klaar konden zitten aan de telefoon."

"Voor de komende twee tot drie weken zitten we echt helemaal vol. Toen ik vanmorgen wakker werd, was de mailbox alweer ontploft"

Dat bleek geen overbodige luxe. Al snel na de persconferentie stond de telefoon roodgloeiend met mensen die hun benen en bikinilijn willen laten waxen. "Voor de komende twee tot drie weken zitten we echt helemaal vol. We hebben gisteravond al zoveel mensen aan de telefoon gehad die een afspraak wilden maken en ook de online-reservering ging echt heel hard. Toen ik vanmorgen wakker werd, was de mailbox alweer ontploft."

Nog een week wachten

Ze moeten nog een week wachten, maar Daphne en haar team zijn helemaal klaar voor de heropening. "We zijn vandaag nog aan het klussen in onze nieuwe zaak in Hilversum, zodat alles straks helemaal in orde is. Maar eigenlijk kunnen we echt al los. We gaan liever vandaag dan morgen weer open."

Waar het coronakapsel ondertussen wel ingeburgerd is na al die tijd van gesloten kappers, merkt Daphne dat ook de benen en oksels van haar klanten wel een beurt kunnen gebruiken. "Toen we dicht waren heb ik ook veel vaste klanten gehad die toch vroegen of ik even langs kon komen. Dat heb ik niet gedaan. Het mag niet, maar ik kan het ook niet verkopen aan mijn personeel", vertelt ze. "Tussendoor heb ik mensen tips gegeven wat ze wel en niet konden doen om het zelf allemaal een beetje bij te houden. Dat is gelukt, maar mensen staan echt te popelen om weer langs te komen. Wij kunnen ook niet wachten."